Policía interviene en universidades de París por protesta para bloquear Francia

Las fuerzas del orden han intervenido este jueves por la mañana para desalojar varios centros universitarios, incluido el prestigioso de Sciences Po en los que se habían hecho fuertes participantes en la protesta que comenzó este miércoles con la intención de bloquear Francia.

El prefecto de policía de París, Laurent Núñez, ha afirmado en una entrevista al canal CNews que el movimiento 'Bloqueemos todo' "ha sido un fracaso" porque "no ha habido ningún bloqueo" aunque sí "numerosas tentativas", y eso gracias a la acción de las fuerzas del orden.

Núñez ha puesto como ejemplo las acciones policiales de esta mañana en centros universitarios de la capital francesa para subrayar que, igual que en la jornada del miércoles, la consigna del ministro del Interior, Bruno Retailleau, es que se tiene que aplicar "la misma determinación".

El prefecto de policía ha señalado que hasta esta mañana en la zona metropolitana de París se han llevado a cabo "280 detenciones" y ha insistido en que la Fiscalía tiene la intención de judicializar todos los arrestos desde el momento en que se dispongan de elementos para hacerlo.

En el conjunto de Francia, poco antes de medianoche el Ministerio del Interior había dado la cifra de 540 arrestos en unas protestas en que, según sus estimaciones participaron 197.000 personas en 596 concentraciones y 253 bloqueos o tentativas.

Núñez ha hecho hincapié en que el movimiento 'Bloqueemos todo' ha sido "captado por la ultraizquierda" y por grupos de "ecologistas radicales" y también que por las redes sociales han circulado llamamientos a cometer "acciones muy violentas".

La protesta pretende denunciar en particular los planes presupuestarios del gobierno del ya ex primer ministro François Bayrou que cayó el lunes por una moción de confianza, y que contempla un ajuste para reducir el déficit en 44.000 millones de euros en 2026 ante la delicada situación de las cuentas públicas francesas.

En el terreno político, 'Bloqueemos todo' ha recibido el respaldo en particular de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

El próximo día 18 está convocada una jornada de huelgas y manifestaciones en Francia, en ese caso organizada por todos los sindicatos, también para exigir una marcha atrás en los planes de ajuste.

Todo esto sucede en medio de un agravamiento de la crisis política en Francia, con el nombramiento por el presidente francés, Emmanuel Macron, del hasta ahora ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro, que por el momento no tiene una mayoría parlamentaria detrás ni hay visos de que la vaya a tener de forma duradera dada la fragmentación de la Asamblea Nacional.