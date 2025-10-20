Policía que conducía para aplicación se enfrentó a robo y le quitó la vida al ladrón

Un agente de la Policía local de Ituzaingó (Argentina), que en sus horas libres trabajaba como conductor de una aplicación de viajes, se enfrentó a tres delincuentes que intentaron robarle la camioneta en El Palomar, partido de Morón. Durante el hecho, el uniformado disparó su arma reglamentaria y uno de los asaltantes, un menor de 16 años, perdió la vida.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, apenas 24 horas después de un intento de asalto similar en la misma zona, donde un comisario retirado de la Policía Federal también había repelido a tiros a dos ladrones.

Según la investigación, el agente conducía una camioneta Chery Tiggo gris, con la que realizaba viajes a través de una aplicación, cuando fue interceptado por tres jóvenes que simularon ser pasajeros. Uno de ellos, identificado como Ariel Muñoz, de 16 años, se sentó en el asiento delantero mientras sus cómplices ingresaban por detrás.

Pocos segundos después, el menor sacó un arma y lo obligó a entregar el teléfono y las llaves del vehículo. Los delincuentes lo hicieron tirarse al suelo en la intersección de Cacique Namuncurá y Pampa, e intentaron huir con la camioneta. En ese momento, el conductor se identificó como policía, dio la voz de alto y efectuó un disparo con su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro, impactando a Muñoz, quien intentó escapar junto a los otros dos.



Los cómplices subieron al herido a otro vehículo, presuntamente conducido por una tía de uno de ellos, y lo trasladaron al hospital Posadas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después. La Policía Bonaerense detuvo a los dos acompañantes cuando custodiaban el centro de salud.

El caso quedó a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Morón, quien solicitó la detención de los otros implicados para definir su grado de responsabilidad. Sin embargo, la jueza de Garantías N.° 3, Karina de Luca, rechazó la detención de uno de los menores, S.Y.S., también de 16 años, que se negó a declarar. El tercer asaltante, mayor de edad, sí quedó detenido y tampoco brindó testimonio ante las autoridades.