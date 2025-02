Por besar a su novia, joven provocó grave accidente: todo quedó en video

Los videos virales no dejan de sorprender en redes sociales . Esta vez, una pareja de Aguascalientes, en Ciudad de México, se convirtió en protagonista de un insólito accidente de tránsito tras dejarse llevar por un momento de romance en medio del tráfico.

El incidente, captado en video por otro conductor, rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, acumulando más de 1.9 millones de reproducciones y generando todo tipo de comentarios. "Le va a salir caro andar de enamorado jajaja casi se la come completa", se lee en la descripción de la publicación.

El video, compartido por el usuario Braun Esparza, muestra a la pareja dentro de un Tsuru gris detenido en un semáforo en rojo. Aprovechando la pausa, la pareja decidió darse un par de besos, sin imaginar las consecuencias de su distracción. En cuestión de segundos, el conductor soltó involuntariamente el freno, lo que provocó que el auto avanzara solo y chocara contra el vehículo de enfrente.

La reacción del joven fue inmediata: dejó de besar a su novia y miró con preocupación al otro conductor, quien ya se bajaba para revisar los daños. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el susto y los daños materiales fueron inevitables.



Vea el video haciendo click aquí

El video no solo captó el momento del impacto, sino que también generó una ola de comentarios humorísticos en redes sociales. “Le va a salir caro andar de enamorado jajaja casi se la come completa”, escribió el usuario que compartió el video. Otros no dudaron en bromear: “el carro también quería un beso”, “aquí la verdadera pregunta es ¿por qué los estaban grabando? 🫠”, o “los carros suelen ser muy celosos”.