Por celos de “una prima lejana”, mujer apuñaló a su novio; necesitó 18 puntos

Después de salir de un bar en Laferre, Argentina, una joven discutió con su pareja por una situación que le generó celos y lo apuñaló. El hombre tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital y recibió 18 puntos en la herida.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local de comidas del joven, donde terminó la discusión con su novia. En diálogo con Nosotros a la Mañana, el hombre contó lo sucedido.

“Nosotros salimos a bailar a un boliche (bar) y adentro me crucé con una conocida que me dio descuentos en bebidas. Ella se puso celosa por esa situación y empezó a decirme cosas”, relató el joven.

El joven explicó que su pareja estaba nerviosa, pues cada vez que pasaba la mujer la quería empujar, por lo que decidió hablar con esta, que según él es una prima lejana suya, quien le contó que su novia “le estaba dando codazos cuando pasaba”.

“Cuando salimos del boliche empezamos a discutir y me dijo ‘si yo quiero ahora me voy con cualquiera’. Me enojé y me fui para el auto de un amigo”, señaló y agregó que su pareja se fue detrás y continuó discutiendo.

“En todo el video no hay un empujón de mi parte, yo intentaba calmar la situación”, aseguró el joven cuando llegaron al negocio de comidas y no cesaba la pelea.

En el video se observa cuando, de repente, la chica toma un cuchillo y lo apuñala en el abdomen. Consecuencia de esto, el hombre tuvo que ser hospitalizado y operado de urgencias; recibió 18 puntos. Por su parte, la mujer fue detenida por las autoridades.

“Sé que lo que más necesita es ayuda psiquiátrica, ella todo el tiempo era muy celosa”, finalizó.

