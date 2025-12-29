Por celos, joven de 21 años atropelló y causó la muerte de su novio y una amiga

Una joven de 21 años fue capturada y enviada a prisión preventiva tras ser señalada de atropellar de manera intencional a su pareja sentimental y a una amiga de él, en un ataque motivado por los celos. El caso ha causado conmoción en Brasil.

La acusada fue identificada como Geovanna Proque da Silva, estudiante universitaria, quien el domingo 28 de diciembre embistió con su vehículo a Raphael Canuto Costa, también de 21 años, y a Joyce Correa da Silva, de 19 años. Ambos murieron en el lugar de los hechos, ocurrido en la calle Profesor Leitão da Cunha, en el sector de Parque Regina.

De acuerdo con la investigación preliminar, Raphael se encontraba compartiendo en una barbacoa cuando empezó a recibir mensajes insistentes de Geovanna, quien le reclamaba la presencia de otra mujer. Para evitar una confrontación, el joven decidió retirarse del lugar en su motocicleta acompañado de Joyce, amiga cercana. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

Testigos relataron que Geovanna subió a un carro junto a su madrastra y comenzó a seguirlos a alta velocidad. Minutos después, cuando Raphael se detuvo brevemente en una licorería y Joyce se acomodó como pasajera en la moto, la joven retomó la persecución. Según las autoridades, fue entonces cuando aceleró deliberadamente y chocó por detrás la motocicleta, provocando que ambos salieran despedidos violentamente.



El impacto fue letal. Raphael y Joyce fueron lanzados varios metros sobre el asfalto y fallecieron de forma inmediata, cerca del restaurante donde el joven trabajaba como gerente. Joyce, por su parte, era estudiante. La policía descartó desde el inicio que se tratara de un accidente y calificó el hecho como homicidio agravado por un motivo trivial.

Durante su declaración, Geovanna afirmó que se encontraba bajo tratamiento con antidepresivos, aunque aseguró que estaba plenamente consciente al momento de los hechos. Tras la audiencia de custodia, la Justicia ordenó que permaneciera detenida de manera preventiva, decisión confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo.

El caso tomó un giro aún más perturbador luego de que varios testigos aseguraran que, tras el atropello, la joven se habría burlado de la muerte de una de las víctimas. Amigos de Raphael afirmaron ante la policía que Geovanna hizo comentarios ofensivos y despectivos, refiriéndose tanto al joven como a Joyce, instándolos a “ir a ver” a quienes acababa de matar.

La persecución dejó además otros daños. En medio de la huida, la mujer atropelló a un hombre que caminaba por la acera, quien cayó al suelo y sufrió golpes en la cabeza y la espalda, por lo que necesitó atención médica y puntos de sutura. Asimismo, dos vehículos que se encontraban estacionados, un Citroën C4 negro y un Volkswagen Gol blanco, resultaron afectados por el choque.