¿Por qué se rindieron las tropas afganas? Política responde y dice lo que vendrá con los talibanes

Fazana Kochai es una miembro del Parlamento Afgano, quien al igual de millones de mujeres está a la espera de lo que ocurrirá con el rol femenino ahora que el Talibán se ratificó en Afganistán.

La parlamentaria habló en Mañanas BLU 10:30 sobre su experiencia, como una mujer que ya vivió bajo el régimen Talibán hace más de dos décadas y no lo recuerda con mucho agrado.

“Para muchas mujeres, toda una generación que no tuvo que pasar por esta situación, aún no dimensiona lo que podría enfrentar.” Expresó la parlamentaria.

La pregunta que muchos se hacen alrededor del mundo va acorde a las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden, el cual cuestionó el actuar de las fuerzas militares afganas, ya que pareciera que no hicieron nada para impedir la llegada Talibán.

Kochai se vio confundida y sorprendida, pues nadie entiende qué ocurrió realmente con las fuerzas afganas. Se creía que todos están dispuestos a defender su territorio, sin embargo, es algo que todos se preguntan.

Aunque resalta lo importante y relevante que es para la ciudadanía, que todo se ha presentado sin necesidad de la fuerza.

“Me alegra que esta transición ha sido en paz, no ha sido llena de violencia”.

Retomando con las palabras de Biden, difiere con el presidente norteamericano, quien aseguró que los afganos no pueden esperar que Estados Unidos pelee sus conflictos. Ella sabe que cualquier ciudadano de su país, está dispuesto a enfrentarse por defender el territorio, lo que le genera mucha más confusión.

Al igual que muchos de los conflictos internos en cada país, hay mucha población civil que comparte pensamientos e ideales con los grupos protagonistas, al igual que afganos con los talibanes.

Para aquellas poblaciones que se vieron afectadas por la corrupción del gobierno afgano, aquellos que nunca estuvieron bajo el cuidado del oficialismo, son quienes se estima, apoyan de cierta forma esta nueva etapa.

Es importante dejar la aclaración que no existe un censo o una cifra oficial del apoyo que tiene Talibán en Afganistán.

Dos puntos clave que se han cuestionado y a los que el mundo entero ha prestado mucha atención, es sobre el rol de la mujer y la libertad de expresión que se manejaría con la llegada del régimen.

Fazana Kochai expresó que aún no hay claridad, pues a pesar de todo lo que se teme y se dice a nivel internacional, los talibanes no han comunicado una posición clara al respecto. No se conoce realmente si las mujeres podrán seguir trabajando y estudiando como se venía haciendo.

Queda esperar que con el pasar del tiempo, se conozcan realmente las posiciones que los talibanes van a imponer.