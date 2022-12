Portal de noticias tendrá que indemnizar a Diosdado Cabello por “daño moral”

Una de las principales webs de noticias en Venezuela, La Patilla,De acuerdo con fragmentos de una sentencia leídos por Cabello en su programa en la televisora estatal VTV,en 2015, de un reporte del diario español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico.No está claro el monto de la indemnización, pues Cabello cometió un error al anunciarla.Inicialmente, cifró la indemnización en 2.000 millones de bolívares fuertes -la vieja denominación-,

equivalentes a la tasa de cambio oficial a poco más de 300 dólares.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela habló en sus siguientes referencias de 2.000 bolívares soberanos -la nueva-,"Saca tu cuenta, Ravell, y me dices: 2.000 millones de bolívares soberanos",Si no se paga la indemnización,"Si la pagas, esa plata será para escuelas, hospitales... Si no la pagas, yo no quiero La Patilla,Ya la justicia, acusada por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro, aceptó una demanda similar contra El Nacional -el mayor diario de línea opositora-; pero la indemnización fijada fue devorada por la hiperinflación,El monto equivalía a 12.500 dólares según la cotización oficial, pero a solo 600 en el mercado negro."¿Cómo estará la gente de El Nacional?agregó este miércoles, entre risas, Cabello.El dirigente chavista interpuso querellas contratras publicaciones que lo relacionaron con el tráfico de drogas. Ambas fueron desestimadas.