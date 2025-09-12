Presidente Trump anunció que sospechoso de disparar a Charlie Kirk fue detenido

En vivo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes "con un alto grado de certeza" que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles. Trump dice que alguien "muy cercano" al sospechoso del asesinato de Kirk lo entregó.

Trump dice que está "realmente preocupado" por EEUU tras el asesinato de Charlie Kirk

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves estar "realmente preocupado" por EE.UU. a raíz del asesinato del activista conservador Charlie Kirk acaecido en la víspera en Utah.

"Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema", dijo Trump en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a Nueva York, donde tiene previsto pasar el fin de semana.

El republicano ya acusó en la víspera a la retórica de "la izquierda radical" de ser directamente responsable del "terrorismo" que está detrás del asesinato de Kirk.

Al ser preguntado sobre si tenía información que apunte a la motivación del asesino, al que calificó de "auténtico animal", indicó que sí la tiene, pero que la compartirá más tarde.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

En desarrollo...

