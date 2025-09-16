Prisoners Defenders denuncia “esclavitud” en cárceles de Cuba

La ONG Prisoners Defenders presentó un informe que, a juicio de la organización, documenta un sistema de trabajo forzoso dentro de prisiones cubanas con fines productivos y de exportación.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, su presidente, Javier Larrondo, aseguró que la pesquisa se realizó “por orden o por iniciativa del relator especial de Naciones Unidas de Esclavitud” y que las conclusiones apuntan a un esquema coercitivo: “Esto no se trata de trabajo correccional, de lo que se trata es de pura y dura esclavitud. Es decir, o trabajas o no puedes llamar a tu familia; o trabajas, o no tienes pases domiciliares; o trabajas, o incluso te metemos en una prisión de máxima seguridad” aseguró.

Según Larrondo, el equipo recogió información de 160 víctimas, de las cuales 53 firmaron declaraciones juradas (cerca del 33%). La organización enfatiza que este trabajo presuntamente alimenta cadenas de exportación, en especial carbón vegetal —“Cuba es el sexto o noveno proveedor del mundo”, señaló— y tabaco: “los puros habanos (…) los están haciendo como rosquillas en las prisiones y con personas esclavizadas”.

El presidente de Prisoners Defenders explicó que el acceso se logró gracias a años de acompañamiento a familias de presos políticos: “Hablo con más o menos 40 familias cada día”, dijo, describiendo una relación de confianza que permitió obtener relatos y documentación. La ONG afirma mantener un seguimiento mensual sobre traslados, condiciones de reclusión, posibles trabajos forzados y salud de los internos.

Larrondo anticipó que el informe ya está en análisis por Naciones Unidas y la CIDH, mientras la ONG inicia gestiones bilaterales con gobiernos y campañas de concienciación con comercializadores, distribuidores e importadores. El objetivo es activar normativas que impiden la entrada de productos elaborados con trabajo esclavo en mercados como la Unión Europea.

“El comprador hasta ahora no sabía que estaba siendo cómplice del maltrato y de la esclavitud, ahora lo sabe bien”, afirmó, al tiempo que señaló que estados receptores y empresas podrían enfrentar responsabilidades si no ajustan sus prácticas.

Publicidad

Prisoners Defenders prevé campañas específicas en Europa, Reino Unido, Canadá, Noruega y Japón, entre otros, para que autoridades y empresas revisen proveedores y certificaciones de carbón vegetal y tabaco provenientes de Cuba.

Escuche la entrevista completa aquí: