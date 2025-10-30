Profesor engañó a 17 niños con falso casting y los tomó como rehenes: grabó todo

En vivo
En la grabación, el hombre insistió en que no buscaba dinero ni actuaba por odio.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Un hecho aterrador conmociona a la India luego de que un profesor, identificado como Rohit Arya, secuestrara a 17 niños en un estudio de grabación en Powai, un barrio de Mumbai, bajo el pretexto de realizar un casting cinematográfico. El hombre grabó parte del secuestro y difundió un video en redes sociales antes de ser abatido por la policía durante el operativo de rescate.

Según las primeras investigaciones, Arya, quien se desempeñaba como docente en una escuela de Nagpur, convocó a cerca de 100 menores para una supuesta audición en los estudios RA. Tras evaluar al grupo, eligió a 17 niños y los retuvo por seis días en la planta baja y el primer piso del edificio, sin permitirles ningún tipo de contacto con el exterior.

El caso salió a la luz cuando la policía de Mumbai recibió una alerta sobre movimientos extraños en el lugar. Al llegar, los agentes intentaron entablar diálogo con el secuestrador, pero este se negó a cooperar. En un video que él mismo publicó antes del enfrentamiento, Arya afirmó: “Soy Rohit Arya y, en lugar de suicidarme, he ideado un plan y tengo a algunos niños como rehenes aquí. No tengo muchas exigencias; son exigencias morales y éticas”.

En la grabación, el hombre insistió en que no buscaba dinero ni actuaba por odio, asegurando: “No soy un terrorista. Solo quiero hablar con algunas personas y obtener respuestas. No quiero hacer daño, pero si me provocan, incendiaré este lugar”. Las autoridades confirmaron posteriormente que Arya presentaba signos de inestabilidad psicológica y que sus declaraciones eran incoherentes.

Tras horas de negociación sin resultados, un comando especial irrumpió por un acceso trasero del baño y logró liberar a los 17 menores, quienes se encontraban en buen estado físico, aunque visiblemente afectados por la experiencia. Durante el operativo, Arya abrió fuego con una pistola de aire comprimido e intentó usar a los niños como escudos humanos. Fue herido por la policía y trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

En el estudio, los agentes hallaron productos químicos y herramientas que podrían haber sido utilizados para fabricar explosivos caseros, un elemento que aún se encuentra bajo investigación.

