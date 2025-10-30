En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Acuerdo comercial EEUU - China
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: asesinan a reconocido cantante en un parque; presunto responsable tiene 15 años

Video: asesinan a reconocido cantante en un parque; presunto responsable tiene 15 años

Testigos relataron que se escucharon al menos tres disparos que sembraron el pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Asesinan a reconocido cantante en un parque
Asesinan a reconocido cantante en un parque
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

La ciudad de Esmeraldas, en Ecuador, fue escenario de un nuevo atentado en horas de la tarde del miércoles 29 de octubre, cuando el cantante urbano conocido como 'El Americano' fue asesinado a tiros en pleno centro de la ciudad, mientras caminaba por la avenida José Joaquín de Olmedo, a pocos metros del Parque Infantil.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió de manera sorpresiva en una zona concurrida por peatones y comerciantes. Testigos relataron que se escucharon al menos tres disparos que sembraron el pánico entre quienes se encontraban en el lugar. “Todos empezamos a correr y vimos que un muchacho cayó al piso”, contó un vendedor del sector, visiblemente afectado por lo sucedido.

Vea también

  1. Lugar del accidente de Alex, “El Bizcochito”
    Lugar del accidente de Alex, “El Bizcochito”
    Foto: redes sociales
    Sociedad

    Murió reconocido cantante en grave accidente tras regresar de un concierto

Uniformados de la Policía Nacional acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima. Ante la falta de una ambulancia disponible, los agentes trasladaron al joven en la parte posterior de una camioneta policial hasta un centro médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, 'El Americano' falleció antes de llegar al hospital debido a la gravedad de sus heridas. Según el informe preliminar, uno de los proyectiles ingresó por su axila y comprometió su corazón, provocando una hemorragia interna fatal.

Minutos después del ataque, la Policía desplegó un operativo en los alrededores del centro de Esmeraldas y en los barrios aledaños, logrando la captura de un sospechoso. Se trataba de un adolescente de 15 años, identificado por familiares de la víctima y presuntamente vinculado a la organización criminal Los Tiguerones, según confirmó la institución. El joven presentaba un tatuaje distintivo en su brazo que permitió relacionarlo con el grupo armado.

La escena del crimen fue acordonada por unidades de Criminalística, que recolectaron casquillos y revisaron las cámaras de seguridad de los locales cercanos. Las autoridades esperan que las grabaciones permitan establecer con claridad la ruta de escape de los atacantes y determinar si más personas participaron en el homicidio del artista

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias Internacionales

Asesinatos

Ecuador

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad