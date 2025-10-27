Murió reconocido cantante en grave accidente tras regresar de un concierto

El reconocido cantante puertorriqueño Alex Miranda, conocido artísticamente como Alex, “El Bizcochito”, falleció a los 47 años tras sufrir un grave accidente de tránsito en el condado de Osceola, Florida, el pasado domingo 19 de octubre.

De acuerdo con los reportes preliminares, el artista regresaba de una presentación en Hinesville, Georgia, rumbo a su residencia en Kissimmee, cuando, alrededor de las 9:25 p.m., el vehículo en el que se desplazaba perdió el control y se accidentó. Las autoridades indicaron que Alex no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que habría provocado que saliera expulsado del automóvil.

Aunque las causas exactas del siniestro aún no han sido divulgadas oficialmente, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) confirmó la identidad de la víctima y mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Alex Miranda, “El Bizcochito”, alcanzó su mayor popularidad en la década de los 2000, gracias a temas como “Te perdoné”, que lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del género. Sin embargo, su carrera nunca se detuvo. En los últimos años continuó realizando presentaciones en Puerto Rico y Estados Unidos, manteniendo una sólida conexión con su público.



Durante 2024, el artista lanzó varias canciones que tuvieron buena acogida en plataformas digitales, entre ellas 'Se acabó el juego', 'Dos amantes', 'Regálame esta noche' y 'A veces sin quererlo', reafirmando su vigencia y versatilidad musical.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por medios internacionales y ratificada por el alcalde Jesús Resyto, de Ciales, municipio natal del cantante. El mandatario expresó sus condolencias a la familia y amigos del artista, destacando su talento y el orgullo que representó para su tierra.

“Lamentamos profundamente la partida de uno de los hijos más prometedores de nuestro pueblo. Pedimos oraciones por su descanso eterno y fortaleza para sus seres queridos”, expresó Resyto.