Profesor muere en el escenario mientras interpretaba canción 'A mi manera': quedó en video

Un video que circula en redes sociales ha conmocionado a cientos de personas, pues un profesor de música se desplomó en pleno escenario mientras interpretaba la icónica canción ‘A mi manera’, de Vicente Fernández.

El momento fue captado por los asistentes y se viralizó rápidamente, dejando un recuerdo impactante de lo ocurrido.

Los hechos sucedieron la noche del sábado 13 de septiembre en la plaza central de Magdalena de Kino, Sonora. Luis Eduardo Bojórquez, conocido como el ‘Profe Guayo’, ofrecía un concierto con su grupo musical Unión San Francisco como parte de las festividades en honor a San Francisco, santo al que profesaba una profunda devoción.

La presentación transcurría con normalidad; los asistentes grababan y aplaudían mientras el maestro compartía su pasión por la música.

Durante la interpretación de su emblemática canción, Bojórquez se recargó sobre un teclado y, segundos después, se desvaneció.

🇲🇽 | Un maestro y director de secundaria, de 61 años, murió de un infarto justo después de interpretar la canción “A mi manera” en la plaza principal de Magdalena de Kino. El hombre cayó al suelo al finalizar su presentación. pic.twitter.com/RNRQQw68C2 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 17, 2025

Su corista logró sostenerlo y evitar que cayera de espaldas, pero, pese a la rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja, el profesor de 61 años no pudo ser reanimado. Las causas preliminares señalan un paro cardiaco fulminante.

Familiares presentes confirmaron que el ‘Profe Guayo’ padecía problemas cardíacos y estaba a pocos días de someterse a una cirugía a corazón abierto.

Su fallecimiento dejó un vacío profundo en la comunidad educativa y musical de Magdalena de Kino. Bojórquez fue director de la secundaria “Eduardo Bojórquez”, institución que heredó de su padre y donde marcó generaciones de estudiantes con su entusiasmo y entrega.

Docentes, exalumnos y vecinos expresaron su pesar y destacaron su legado. “En su clase había risa y respeto; siempre nos contaba anécdotas divertidas y sabía imponer disciplina cuando era necesario”, recordó un exalumno.

Otros lo describieron como un músico talentoso y un amigo leal, con un carácter alegre y mordaz que jamás pasaba desapercibido: “Descanse en paz el popular Guayito, personaje controvertido, pero nunca inadvertido, quien dejó huella en nuestro pueblo”.