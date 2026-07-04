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Blu Radio  / Mundo  / Putin felicita a Trump por el Día de la Independencia de Estados Unidos

Putin felicita a Trump por el Día de la Independencia de Estados Unidos

Con motivo del 250.º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación a Donald Trump en el que destacó los momentos de cooperación histórica entre ambos países.

Putin y Trump
Putin y Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", reza el mensaje de felicitación del presidente ruso publicado en la web del Kremlin.

Putin subrayó la historia común de las relaciones entre ambos países y aprovechó para posicionar su país como potencia mundial debido a que ambos son "potencias nucleares" y "tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global".

Vladímir Putin
Vladímir Putin
Foto: AFP

No hizo mención a la Guerra Fría sino a cuando fueron "aliados en dos guerras mundiales" y "juntos liberaron a la humanidad de los horrores del nazismo", así como el posterior "papel vital en la construcción de las bases del orden mundial moderno".

El jefe de Estado ruso expresó su confianza en el establecimiento de lazos constructivos, equitativos y mutuamente beneficiosos entre Moscú y Washington.

“Le deseo a usted, Donald, y a sus seres queridos salud, bienestar y éxito, y felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos estadounidenses”, añadió el mandatario ruso, que ha visto enfriarse las relaciones con su contraparte tras su encuentro en Alaska hace cerca de un año.

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