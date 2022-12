Putin pide tener "sangre fría" con Corea del Norte antes de reunión con Trump

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron por vez primera este viernes en el G20 de Hamburgo, una cumbre asediada por los manifestantes y en la que Estados Unidos quedó de nuevo aislado con el tema del clima.

Publicidad

El esperadísimo encuentro Trump-Putin tuvo lugar en una ciudad tomada por las fuerzas de la policía.

Tras la masiva manifestación del jueves, en la que más de 111 policías resultaron heridos leves en los enfrentamientos y en las que hubo 29 detenciones, este viernes estallaron nuevos altercados, con el centro de la ciudad totalmente bloqueado.

Publicidad

Además de con Putin, el presidente estadounidense también se reunió con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en el marco del G20 (19 países más la Unión Europea), un foro internacional de las principales economías industrializadas y emergentes que finaliza el sábado.

Publicidad

"Es un honor reunirme con usted", le dijo Trump a Putin al inicio del encuentro, saludando a su homólogo con un apretón de manos.

El presidente estadounidense dijo esperar que la reunión aporte "muchos elementos muy positivos para Rusia, Estados Unidos y todos los implicados".

Publicidad

"Estoy feliz de reunirme con usted y espero que [...] este encuentro se zanje con un resultado positivo", respondió Putin.

Publicidad

"Hemos hablado por teléfono, pero las conversaciones no son suficientes", subrayó el líder ruso.

Los dos líderes se entrevistaron por teléfono cuatro veces desde la llegada Donald Trump a la Casa Blanca, pero es su primera entrevista cara a cara.

Publicidad

Aunque a su llegada a la Casa Blanca, Trump dejó entrever un acercamiento entre varios países, el ambiente se ha enrarecido desde entonces.

Publicidad

Más allá de las cuestiones geopolíticas, como la reticencia de Moscú a la extensión de la OTAN a sus puertas, las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin se han complicado también por las acusaciones de que Rusia interfirió en las presidenciales estadounidenses de 2016 y por las posibles conexiones rusas de sus allegados.

"Creo que pudo ser perfectamente Rusia [la que influyó en las elecciones]. Pienso que también pudo haber otros países", dijo Trump el jueves en Varsovia.

Publicidad

"La segunda visita a Europa [de Trump] se puede resumir en una palabra: Putin", afirmó Derek Chollet, del German Marshall Fund of the United States, que aseguró que a ambos líderes no les gusta perder y "se sienten más cómodos en la intimidación" y que su relación está marcada "por el contraste entre dos tipos distintos de machismo".

Publicidad

Por otro lado, Trump también se reunió con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un encuentro de unos treinta minutos, en el que no se abordó la polémica cuestión del muro fronterizo, según indicó a la prensa el canciller mexicano, Luis Videgaray.

"No es un tema de la relación bilateral", puntualizó el canciller.

Publicidad

Poco antes de la reunión, Trump reafirmó ante preguntas de la prensa su intención de hacer pagar a México el muro, ideado para frenar la inmigración.

Publicidad

En el encuentro, se habló sobre todo de la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que empezará el 16 de agosto.

El G20 en Hamburgo es uno de los más tensos de los últimos años por las posiciones de Trump, que le alejan de muchos de sus pares en cuestiones clave como el clima o el libre comercio.

Publicidad

El clima es uno de los grandes desacuerdos de muchos países con Washington, sobre todo desde que Trump decidió abandonar el histórico pacto de París contra el cambio climático porque lo considera nocivo para su economía. Tampoco gustan, sobre todo en Europa, sus posiciones proteccionistas.

Publicidad

Varios miles de manifestantes trataban de llegar el viernes por la noche a la Filarmónica del Elba, en Hamburgo, donde los 20 jefes de Estado y de gobierno debían asistir a un concierto con sus cónyuges.

En este sentido, la canciller alemana tildó de "inaceptables" las manifestaciones violentas, que "ponen vidas en peligro".

Publicidad

Durante el día, Melania Trump permaneció bloqueada en su residencia mientras que algunos manifestantes pincharon los neumáticos de los coches de la delegación canadiense. Estos últimos prometieron que el G20 sería "un infierno".

Publicidad

Ante la multiplicación de los incidentes, los casi 20.000 policías desplegados en la ciudad tuvieron que pedir refuerzos para evitar la violencia de las numerosas marchas convocadas hasta que termine la cumbre.

"Hace una semana que oímos los helicópteros continuamente, los autobuses no funcionan, la gente deja sus coches en el garaje y por primera vez en Alemania tengo que llevar mi pasaporte conmigo cuando salgo" dijo Benjamin Laub, de 53 años, que describió su barrio como una "zona de guerra".