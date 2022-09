Putin se anexó cuatro regiones ucranianas, pero dice no aspirar a un regreso de la Unión Soviética

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este viernes que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales.

"La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin durante un discurso en el Kremlin ante la élite política rusa.

En la ceremonia de la firma, que tuvo lugar en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, participaron los líderes separatistas de los cuatro territorios ucranianos, Denis Pushilin, Leonid Pásechnik, Vladímir Saldo y Yevgueni Balitski, respectivamente.

En su discurso, el mandatario ruso aseguró que el declive de la hegemonía occidental no tiene reversa.

"El colapso de la hegemonía occidental que ha comenzado ya no tiene camino atrás", dijo Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de anexión.

La Unión Europea (UE) condenó “firmemente” la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos ocupados y aseguró que Ucrania tiene derecho a defenderse y seguir luchando para su liberación y recuperación.

“Ucrania está ejerciendo su legítimo derecho a defenderse de la agresión rusa para recuperar el pleno control de su territorio y tiene derecho a liberar los territorios ocupados dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, aseguraron en una declaración conjunta los miembros del Consejo Europeo.

Los líderes de los Veintisiete recalcaron además que “las amenazas nucleares del Kremlin, la movilización militar y la estrategia de tratar de presentar falsamente el territorio de Ucrania como el de Rusia, y pretender que la guerra puede tener lugar ahora en el territorio de Rusia, no harán tambalear nuestra determinación”.

La UE rechazó así “firmemente” y condenó “inequívocamente” la anexión anunciada hoy por el presidente ruso, Vladimir Putin, de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Aseguró que Rusia “pone en peligro la seguridad mundial” con este movimiento, al “socavar deliberadamente el orden internacional basado en normas y violar descaradamente los derechos fundamentales de Ucrania a la independencia, la soberanía y la integridad territorial”, principios “básicos” consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, puntualizó.

En el mismo contexto, los países de la UE dejaron claro que no reconocen ni reconocerán nunca los “‘referendos' ilegales que Rusia ha diseñado como pretexto para esta nueva violación de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ni sus resultados falsificados e ilegales”.

