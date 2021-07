“Que lo llamen mercenario es muy feo": esposa de exmilitar colombiano abatido en Haití

Uno de los exmilitares implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado miércoles 7 de julio, es el sargento primero del Ejército Nacional Mauricio Javier Romero, quien fue dado de baja por las autoridades de Haití.

Giovanna Arelis Romero Dussán, esposa del militar en retiro, dijo que él no es ningún mercenario y asegura que, de acuerdo con el relato de su esposo, él viajó para participar de un proyecto como escolta.

“Sí, a él lo llamaron a ofrecerle un trabajo, invitándolo a participar en un proyecto, así lo llamaban un proyecto. Le decían que no era nada peligroso, que no había que pelear con nadie, que no se iba a correr ningún riesgo, que la paga era buena, era en dólares, aunque nunca le dieron cifras, por lo menos conmigo nunca habló de cifras, pero hablaban de un proyecto, que era un proyecto a largo plazo, que era todo dentro de la ley”, relató la mujer.

Reveló que la persona que lo contactó fue el sargento viceprimero del Ejército en retiro Duberney Capador Giraldo, quien también fue dado de baja.

“La persona que lo llamó inicialmente, que desafortunadamente también cayó abatida, es o fue el señor Duberney Capador. Le indicó que quería que estuviera con él, porque le dijo que conocía sus calidades como persona, como trabajador y que él quería que se fuera y se diera la oportunidad de darse una mejor calidad de vida”, contó.

Con extrañeza dijo que no entiende porque su esposo resultó involucrado en el crimen del presidente haitiano y aseguró que no es ningún mercenario.

“Que lo llamen mercenario eso es muy feo, esa es una palabra horrible, porque él no es ningún asesino, de eso puedo dar fe, como militar siempre se destacó por ser una persona correcta, muy cumplidora de su deber, amaba su Ejército, le gustaba que las cosas se hicieran todas dentro de las normatividades del Ejército, para no incurrir en errores de ningún tipo”, afirmó Romero.

Así mismo, señalo: “Él, de haber sabido que eso iba a terminar en esta situación, él nunca se hubiera prestado para algo así. Él nunca se hubiera ido, él nunca lo hubiera pensado, donde le hubieran dicho que tal vez se lo llevaban a eso”.

Igualmente, relató que ella y su familia se enteraron de la muerte del exmilitar por un video que le enviaron a una de sus hijas al celular.

“Al celular de mi hija mayor le hicieron llegar un video donde lo muestran a él cuando fue abatido, y pude comprobar que era él porque le reconocí la camándula que él siempre llevaba consigo, era una camándula que no se quitaba ni para ir al baño, entonces cuando vi la camándula lo reconocí y si supe que era él”, concluyó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos que rodearon el asesinato del primer mandatario de Haití para conocer lo que realmente sucedió.