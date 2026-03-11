En vivo
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, recibe libertad plena por amnistía en Venezuela

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

