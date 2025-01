María Corina Machado: “Maduro se puso la banda presidencial en el tobillo, como un grillete"

Tras ser detenida y liberada por el régimen de Nicolás Maduro , la líder opositora María Corina Machado reapareció este 10 de enero con un mensaje dirigido al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Machado denunció las maniobras del Gobierno, señalando que “Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo”.

“Hoy dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela”, comenzó diciendo la dirigente política. “Ayer, 9 de enero, centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con civismo, coraje y con un profundo amor”, agregó, refiriéndose a las más de 180 protestas que tuvieron lugar en todo el país y a las movilizaciones en más de 150 ciudades del mundo.

Machado manifestó que Maduro hoy,cuando asumió su tercer mandato , se puso la banda presidencial como un grillete.

“La militarización total de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo. Hoy 10 de enero, Maduro consolida un golpe de estado frente a los venezolanos y frente al mundo. Decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la constitución nacional. Pisotean nuestra constitución. Maduro viola la constitución. Además, flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua. Esto lo dice todo. Maduro hoy no se puso banda en el pecho, se la puso en el tobillo, como un grillete que cada día la apretará más”, dijo.

Una jornada de protesta histórica

Machado resaltó el espíritu valiente del pueblo venezolano que se manifestó a pesar de la represión, algo que, dijo, la llena de orgullo y la impulsa a derrotar el miedo.

“Ese río crecido tricolor es lo más poderoso que he visto en mi vida y me llena de orgullo, porque a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal, derrotamos el miedo. Ustedes son unos valientes”, afirmó, enfatizando que la demostración de unidad popular ratifica su confianza en que “la libertad está cerca”.

Publicidad

Machado también criticó la militarización total de Caracas y otras ciudades del país, calificándola como una prueba del temor del Gobierno. “Ellos ayer perdieron. La militarización es una demostración de quién le tiene miedo a quién”.

Detalles de su detención

La opositora también relató los hechos que rodearon su detención tras la marcha en Chacao: “Al salir de la enorme concentración, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar”. Machado explicó que mientras se desplazaba por la ciudad, varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron interceptarla. “A la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la PNB nos interceptaron y un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí”.

Publicidad

Según su relato, fue abruptamente sacada de la moto y subida a otra entre dos hombres armados.

“Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda”, dijo con indignación. Posteriormente, fue llevada a otra zona, donde, según explicó, le pidieron que grabara un vídeo como prueba de vida antes de dejarla en libertad.

Publicidad

Durante el trayecto, se enteró de que uno de los conductores de las motos que la escoltaban había sido herido de bala en una pierna por los disparos de la PNB. Además, informó que este también había sido detenido.

Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo añadió

Divisiones en el régimen

Machado afirmó que su detención es una evidencia de las contradicciones internas del régimen de Maduro. “Su actuación errática es otra demostración de cómo están divididos por dentro”, dijo, señalando que la presión internacional también jugó un papel importante en su liberación. “Las inmediatas declaraciones y advertencias de líderes mundiales hicieron entender al régimen el error que habían cometido al secuestrarme violentamente”.

Publicidad

Reconocimiento a los aliados democráticos

En su discurso, la dirigente opositora agradeció el respaldo de los países democráticos que han apoyado la causa venezolana.

“Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela que nos acompañan en esta hora”. Además, advirtió que a partir de ahora la presión sobre el régimen será aún mayor.

Publicidad

Solidaridad con los detenidos

Machado también dedicó palabras de solidaridad a los más de 20 ciudadanos detenidos durante las manifestaciones del 9 de enero, entre los que se encuentran líderes regionales y periodistas.

“Ellos son nuestros héroes y a todos los vamos a liberar”, aseguró, enviando un mensaje de apoyo a los familiares y amigos de los detenidos.

Publicidad

Mensaje final al pueblo venezolano

La opositora concluyó su intervención con un llamado a la resistencia y a la unidad del pueblo venezolano.

Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo. Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar. Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución

Publicidad

“Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. Gloria al bravo pueblo”, concluyó Machado con determinación, reafirmando su compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela.