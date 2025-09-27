Reconocida influencer reveló cómo murió su hermana tras un exorcismo: "Estaban desesperados"

La reconocida creadora de contenido Yunuen Loyola, compartió a través de sus redes sociales la historia de Dana, su hermana, una joven trans que vivió un ritual de exorcismo antes de su muerte.

Dana era la hermana mayor de la tiktoker, que la describió como una chica "preciosa" y "súper extrovertida" que se vio obligada a huir de su casa a una edad temprana debido a los maltratos, insultos y ofensas derivados de la transfobia, esto en medio de una crisis familiar y financiera, pues la familia apenas comenzaba a superar el secuestro del padre ocurrido un año antes, y se encontraban en una situación económica "demasiado, demasiado complicada, prácticamente en ceros" hacia finales de 2019.

En noviembre de 2019, la madre tuvo que viajar hasta la Ciudad de México tras una alerta sobre la salud de Dana. Tras ser hospitalizada, el diagnóstico médico señaló que padecía cáncer de pulmones. A esto se sumó un historial de abuso de sustancias ilícitas, las cuales Dana buscó como "refugio" ante el dolor que los medicamentos ya no podían sanar.

La gravedad del deterioro mental era tal que los médicos indicaron que la joven tenía "la mitad del cerebro quemado" y que no volvería a ser la persona que era antes.



"Lo que yo considero más lamentable es que cuando nosotros como familia estábamos intentando ayudarla tratando de ingresarla en algún psiquiátrico, nos comentaban que mi hermana tenía c y que ella no iba a volver a ser la persona que era", dijo.

Dana llevaba más de tres semanas en un estado de crisis, sin dormir por más de 72 horas, y manifestaba episodios de agresividad y violencia. A pesar de los esfuerzos por ingresarla en un hospital psiquiátrico, fueron rechazados en todos los centros.

Los hospitales se negaron a aceptarla en el pabellón de mujeres por temor a que hiciera daño a otras pacientes, pero también se negaron a ingresarla en el pabellón de hombres, alegando el riesgo de que Dana fuera agredida.

Publicidad

"Nos dijeron que no podían hacer nada porque ella no era ni hombre ni era mujer, pese a todos los esfuerzos que hicimos como familia de manera médica", comentó.

Los padres, desesperados, decidieron recurrir a un exorcismo de un grupo religioso cristiano. La creadora de contenido señaló que después de esto, su hermana durmió con una cara de "paz" nunca antes vista.

Además, en los días siguientes comenzó a hablar, caminar y coordinar movimientos. Sin embargo, esto solo duró un mes, pues días después Dana falleció el 1 de febrero de 2020.