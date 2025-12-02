Reconocido actor rompió el silencio sobre accidente que sufrió con hélices de un helicóptero

El actor y cantante mexicano Ricardo Abarca volvió a referirse al dramático accidente que marcó su juventud y cambió para siempre su vida. A varios años del hecho, el actor compartió nuevos detalles sobre el día en que las hélices de un helicóptero le amputaron parcialmente los dedos.

Abarca, hoy de 39 años, es reconocido por su participación en producciones como Un gancho al corazón, Cumbia Ninja y Pacto de silencio. Sin embargo, su carrera artística comenzó en la música, cuando integraba la agrupación juvenil M5, heredera del proyecto “Magneto”. Fue justamente en esa etapa, en 2003, cuando vivió uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante una gira por Guatemala, los integrantes de M5 se desplazaban en helicóptero para cumplir con una presentación. Al descender de la aeronave, Abarca se acercó para saludar a los fanáticos que los esperaban, sin imaginar el riesgo que corría. En cuestión de segundos, las hélices delanteras le cortaron varios dedos de la mano.

Sus compañeros y el equipo de emergencia actuaron de inmediato. Lograron recuperar los dedos y facilitaron el traslado urgente del joven cantante a un centro médico, donde fue sometido a una compleja cirugía que se prolongó por más de 14 horas. Contra todo pronóstico, los médicos consiguieron reimplantarle los dedos y salvar la movilidad de su mano.



“Fue un proceso de aceptación”

Aunque el actor recuperó la funcionalidad, confesó que las secuelas físicas permanecen. “Recuperé la movilidad, pero mis dedos quedaron más pequeños”, explicó. También reconoció que la verdadera batalla fue emocional:

“Fue un proceso luchando contra esa inseguridad y ese miedo. También fue de aceptación; el accidente es algo que superé”, compartió en una reciente entrevista.