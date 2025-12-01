Murió cantante de reconocida banda mientras tocaba en pleno escenario: esto se sabe

Una tragedia sacudió a la escena punk de Buenos Aires luego de que Nahuel Niz, guitarrista de la banda Loca Sensación, falleciera mientras se presentaba en un reconocido bar cultural de la capital argentina. El músico, de 35 años, se desplomó en medio del tercer tema del concierto, dejando en shock tanto a sus compañeros como al público.

El hecho ocurrió en el bar cultural Blondie, donde la agrupación había sido invitada a tocar. Según testigos, Nahuel Niz cayó repentinamente sobre el escenario y, aunque los asistentes intentaron auxiliarlo y reanimarlo mientras llegaba la ambulancia, no hubo manera de revertir la situación.

Cuando finalmente arribaron los paramédicos, el guitarrista fue trasladado al Hospital San Martín. Sin embargo, pasada la medianoche, los médicos confirmaron su fallecimiento. De acuerdo con la familia, la muerte estaría relacionada con un problema cardiovascular que no había sido detectado.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida y conmoción en redes sociales. Sus familiares, amigos y seguidores recordaron al músico no solo por su talento, sino también por su generosidad. Su abuela escribió un emotivo mensaje en Facebook, resaltando la solidaridad que siempre lo caracterizó y mencionando los sueños que aún tenía por cumplir.



La banda también le dedicó un sentido homenaje, acompañado de una fotografía del guitarrista. “Te fuiste como querías, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos deja un vacío enorme. Te vamos a extrañar; nada volverá a ser igual”, expresaron Ezequiel, Lucas y Tito, los otros integrantes de Loca Sensación.

La muerte de Nahuel Niz, según sus seguidores, deja luto en el punk argentino y un profundo dolor entre quienes compartían con él el escenario, la música y la vida.