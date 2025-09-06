Régimen de Maduro enfrenta su momento más crítico: sanciones, traiciones internas y una transición

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Julio Borges, político venezolano en el exilio y expresidente de la Asamblea Nacional, calificó la situación en Venezuela, con la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, como “irreversible, absolutamente irreversible” y que debe hacerse “inminente”.

Borges subrayó que el caso venezolano se enmarca en una "película mucho más compleja" en América Latina. Identificó un “círculo vicioso” regional con Venezuela como epicentro, que incluye el “retroceso de la democracia”, la expansión del “crimen organizado” en esferas privadas, militares y políticas, y la “crisis migratoria” resultante.

Afirmó que el “nombramiento de Nicolás Maduro como el jefe de un proyecto antidemocrático y además de antidemocrático, relacionado con el crimen organizado, tiene un valor muy, pero muy grande”.

Nicolás Maduro Foto: AFP

Presión interna y externa: el camino a la implosión

El exparlamentario resaltó una estrategia conjunta: presión internacional, incluyendo acciones contra el Cartel de los Soles y sanciones, junto a la acción venezolana activa.

“Los aliados internacionales son fundamentales en ayudarnos a resolver el problema venezolano, pero tenemos que actuar en conjunto”, declaró. Destacó la legitimidad del 28 de julio y el liderazgo de Edmundo González y de María Corina Machado.

Borges aseguró que el pueblo no está paralizado, sino “con el cuchillo en la boca esperando el momento justo” para actuar, pese a la “sobredosis de represión”. Prevé una “fractura, una implosión del bloque de poder”, donde el círculo de Maduro no aguantará la presión, lo que podría desencadenar una “traición” interna y una nueva dinámica de transición.



Preparación para la transición en Venezuela

Sobre la preparación para la transición, Borges afirma que “muchos equipos desplegados” ya trabajan en el “plan de trabajo, los protocolos, las decisiones” para el "día después". Estos planes cubren control territorial, reactivación económica, tema petrolero y democrático.

Publicidad

“Ese trabajo no es que se va a hacer, ese trabajo está hecho y en algunos casos se está completando”, aseguró.

Escuche la entrevista completa aquí: