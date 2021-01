Reportaron la aparición de un OVNI en una isla de Hawái

Vecinos de una aldea en Hawái grabaron el momento en que un Objeto Volador no Identificado, OVNI, atraviesa el cielo en la isla de Oahu. En las imágenes se observa cómo el luminoso objeto desapareció tras caer en el océano Pacífico.

“Algo está en el cielo. ¿Qué es eso?", se escucha decir en el siguiente video, uno de los más virales.

Blue UFO Spotted over Hawaii pic.twitter.com/AGo20DBnqv — ShrimpZoo (@shrimpzoo) January 2, 2021

La Administración Federal de Aviación (FAA,) reportó que los radares no detectaron algún avión en el área en el momento en el que reportaron el avistamiento. "No había ningún avión desaparecido de los radares y no hay informes de aviones atrasados o desaparecidos", dijo Ian Gregor, de la FAA al diario HNN