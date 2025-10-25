Revelan causa de muerte de reconocida influencer y su hija encontradas sin vida en su casa

El hallazgo sin vida de una reconocida modelo e influencer junto a su hija dentro de su vivienda generó conmoción y una ola de interrogantes entre sus seguidores y allegados. Durante días, la noticia estuvo rodeada de misterio, mientras las autoridades trabajaban para esclarecer qué había ocurrido con ambas.

El caso tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, donde Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, fueron encontradas sin vida en el apartamento que compartían.

El descubrimiento se produjo luego de que los vecinos del edificio, ubicado en el barrio Barra da Tijuca, alertaran a los bomberos por un fuerte olor que provenía del lugar. Al no obtener respuesta y notar que hacía días no veían a madre e hija, las autoridades ingresaron a la vivienda y hallaron los cuerpos: Miana estaba en el living y Lidiane en una de las habitaciones.

A primera vista, la escena no mostraba signos de violencia ni desorden, lo que aumentó la incertidumbre sobre las causas del fallecimiento.



¿Cuál es la causa de muerte de la influencer y su hija?

Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué había sucedido realmente, hasta que los resultados de las pericias forenses arrojaron una conclusión inesperada: ambas murieron por intoxicación con monóxido de carbono, consecuencia de un escape de gas en el apartamento.



Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15. Foto: Redes sociales

Los expertos confirmaron que el gas letal se filtró por fallas en la instalación doméstica, lo que provocó que se acumulara en el ambiente cerrado sin que las víctimas lo percibieran. Este tipo de intoxicación es especialmente peligrosa, ya que el monóxido de carbono es un gas invisible e inodoro, capaz de causar la muerte en cuestión de minutos.

Aunque no se ha establecido con exactitud la fecha del deceso, los vecinos indicaron que la última vez que vieron a Lidiane y a Miana con vida fue el 5 de octubre. Desde entonces, la ausencia de movimiento en el departamento despertó la alarma entre los residentes.

Nacida en Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, Lidiane Lorenço era una figura muy activa en redes sociales, donde acumulaba más de 50.000 seguidores. Modelo, empresaria y estudiante de medicina, solía compartir en sus plataformas aspectos de su trabajo y de su vida personal junto a su hija.

Miana Sophya, de 15 años, se había mudado recientemente a Río para vivir con su madre. Los cuerpos de ambas fueron trasladados a su ciudad natal, donde el 12 de octubre se realizó el velorio y posterior entierro en el cementerio municipal, en medio de una profunda tristeza entre familiares, amigos y seguidores.

A través de un comunicado, los abogados de la familia expresaron: “En este momento de extrema fragilidad, la familia pide respeto y empatía. La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada”.