Revelan último audio que envió influencer 'Baby Demoni' antes de su muerte

La muerte de esta reconocida infuencer tomó por sorpresa a sus seguidores y aún las autoridades no han esclarecido las razones de este hecho.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Tras conocerse la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes como ‘Baby Demoni’, se han generado diversas especulaciones de qué puedo haber sucedido y, hasta ahora, las autoridades mantienen la investigación en torno a este caso que sorprendió en la manera en que se dieron los hechos.

Revelan el último audio de ‘Baby Demoni’ antes de su muerte

La creadora de contenido fue hallada sin vida el pasado 15 de octubre y muchos de sus amigos han lamentado lo sucedido. Sin embargo, ahora se conoció nueva información gracias a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, que era muy cercana a ella y le envió un audio antes de que perdiera la vida.

“Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá en el Huila? Yo voy por acá para un controlito con Valentina y por ahí te vi y estás muy bella”, fueron las palabras de la influencer ante de ser encontrada inconsciente en el apartamento y perdiera la vida en un hospital.

Algunos han culpado al novio de la influencer como el principal culpable de su muerte, por eso, en un video salió a hablar y se defendió por estas acusaciones asegurando que “tuvieron una fuerte discusión” y ella “le dejó un mensaje preocupante”.

“La encontré haciéndose daño, la auxilié con las personas del bloque donde vivimos. La llevé a urgencias”, dijo. Pero en el hospital, según amigas de ella, presentaba signos de asfixia y de una discusión agresiva antes de que perdiera la vida.

¿Qué se sabe de la muerte de ‘Baby Demoni’?

El caso continúa en manos de las autoridades que intentan determinar qué sucedió y la razón de esta sorpresiva muerte.

Cabe recordar que uno de los amigos de la influencer, al igual que Yina Calderón, denunciaron amenazas en su contra debido a que ante de morir ella habría llamado a uno de ellos diciendo que “estaba asustada” tras la discusión con su novio.

