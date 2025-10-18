Amigos de influencer de Bogotá revelan detalles de su muerte: "Mensaje preocupante"

Usuarios de redes sociales se encuentran conmocionados con la extraña y repentina muerte de María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni.

La creadora de contenido, con más de 900.000 seguidores en TikTok, falleció el pasado miércoles 15 de octubre de 2025 en un hospital de Bogotá. Según las versiones extraoficiales inciales, Esquin fue hallada en su vivienda.

La noticia fue confirmada con un emotivo mensaje por la también influencer Yina Calderón, quien era su amiga cercana y que solicitó a las autoridades la aclaración de los hechos.

Aunque inicialmente algunos allegados a Baby Demoni dijeron que podría haberse tratado de un intento de suicidio, Yina y su hermana, Juliana, afirmaron que todo apuntarían a la posibilidad de un de homicidio.



Muere Baby Demoni en extrañas circunstancias. Foto: Ig @baby_demoni_

Calderón detalló que en el hospital se habrían encontrado "huellas de asfixia". Posteriormente, un amigo de la creadora de contenido, Robin Alexis Parra Gamboa, dio declaraciones en sus redes sociales.

"Baby Demoni se encuentra mal. Estamos hablando, ella estaba peleando con Samor, colgamos, me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer, llamé a la hermana, le dije que ella estaba súper mal, que ella podría atentar contra su vida”, dijo.

El sujeto agregó que horas después, "una vecina me llamó y me dijo estaba colgada, que la encontraron no sé cómo, que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello. No sé dónde la tienen”.

Además, el sujeto denunció que teme por su vida, señalando a la expareja de la mujer y argumentando que habían tenido un discusión afuera del hospital. "Temo por mi vida. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en algunos de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo simplemente estoy diciendo lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón, donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar".

Por su parte, la expareja de Demoni, señalado por muchos usuarios en redes sociales como participe en la muerte, respondió desmintiendo que tenga algo que ver con el hecho.

"Están llegando mensajes amedrentándome de la comunidad de ella pensando que yo soy el culpable cuando no es así. Yo tengo todas las pruebas de todo", dijo.