Revelan la primera foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta: el inicio de una historia de terror

El trágico suceso que cobró la vida del médico colombiano Edwin Arrieta sigue siendo objeto de atención internacional a medida que se desvelan más detalles sobre el crimen, pues su asesino, Daniel Sancho, hijo de un reconocido actor Rodolfo Sancho, sigue entregando más pistas del escalofriante asesinato que ocurrió en Tailandia.

El misterio en torno al motivo del crimen persiste, ya que algunos allegados afirman que no existía una relación sentimental entre las víctimas, sin embargo, las autoridades tailandesas mantienen que la disputa para poner fin a un vínculo sentimental fueron los detonantes del fatal desenlace.

Primera foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

El programa 'Mañaneros' ha compartido una fotografía inédita de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, tomada en Marbella, España. Esta imagen podría confirmar que se conocían y aparentemente mantenían una relación.

Por otro lado, fa foto, enviada por Arrieta a una amiga en Montería, Colombia, muestra a ambos en la playa de Marbella. Es la primera imagen en la que aparecen solo ellos dos, a diferencia de las fotos previas que los mostraban por separado o las captadas por cámaras de seguridad en Tailandia. En la imagen, parecen estar disfrutando de un desayuno, con una taza de café y dos jugos de naranja.

Publicidad

Esta foto, que ha salido a la luz por primera vez, podría ser crucial para la familia en su búsqueda de respuestas y justicia. La madre de Edwin Arrieta, en medio de su dolor, subraya que, independientemente de la naturaleza de una persona, nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a otro.