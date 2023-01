Revelan las últimas palabras de Mehdi Karami, karateca ejecutado en Irán: “No le digan a mi mamá”

Mohammad Mehdi Karami fue ejecutado por participar en el presunto asesinato de un basiji (miliciano islámico), en noviembre del año pasado, durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

Según la sentencia, el joven participó junto con otros “alborotadores” en los “disturbios” de Karaj, ciudad cercana a Teherán, a principios de noviembre. En ese momento, intentaron cortar la autopista Karaj-Qazvin y atacaron a agentes de seguridad, acto grave en ese país.

En los choques mataron a cuchilladas al oficial Ruhollah Ajamian, delito por el que fueron acusadas 16 personas, de las que cuatro han sido condenadas a muerte.

Últimas palabras de Mehdi Karami, karateca ejecutado

El padre de Karami, quien practicaba kárate, deporte en el que ganó numerosas medallas, denunció a medios iraníes que las autoridades judiciales no les habían permitido elegir a un abogado y que el letrado seleccionado para ellos no respondía a sus llamadas.

“Él me llamó y me dijo: ‘Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa’”, contó el padre.

Además de ello, el progenitor del deportista contó que en una charla que tuvo con él por la supuesta participación en dicho asesinato le aseguró que era inocente y que el Gobierno estaba equivocado.

“Yo le preguntaba ‘¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?’ y él me decía ‘Te lo juro que no, papá, por Dios, te lo juro por tus manos trabajadoras, no’. “Ellos pueden condenarlo a dos cadenas perpetuas, a 50 años en prisión, pero yo quería saber que él seguía respirando”, agregó en forma de reclamo”, aclaró.

Karami fue arrestado el 5 de noviembre y condenado a muerte el 5 de diciembre, tras un juicio de menos de una semana, según Amnistía Internacional.

