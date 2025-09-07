Angela Nesbitt y Steven Dash eran una pareja que soñaba con formar una familia, sin embargo, un trágico suceso cambió todo y se convirtió en uno de los casos más impactantes de la zona.

El 20 de agosto de 2025, la pareja fue hallada sin vida bajo el paso elevado del Western Distributor, cerca del emblemático Puente del Puerto de Sídney, en lo que las autoridades investigan como un posible doble suicidio.

La pareja fue vista por última vez saliendo de The Star Casino en Pyrmont alrededor de las 8:55 de la mañana de ese sábado, después de que el personal de seguridad les pidiera que se fueran debido a un comportamiento "errático".

Supuestamente, hicieron un comentario sobre autolesionarse frente al personal de seguridad, lo que provocó que la policía iniciara una búsqueda urgente. Menos de una hora después, a las 9:45, se recibió una llamada que denunciaba que dos personas habían caído del paso elevado a Harbour Street.

Revelan motivo por el que pareja acabó con su vida en vía pública: "Un ángel donante"

Aunque las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambos, una extensa investigación policial, que incluyó el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y teléfonos, concluyó que no había circunstancias sospechosas en las muertes. No obstante, se está investigando si la pareja había estado apostando antes de su muerte.

Según medios locales, los meses previos a la tragedia estuvieron marcados por desafíos de fertilidad para Angela Nesbitt, de 48 años, y Steven Dash, ambos en sus 40. La mujer se involucró en comunidades en internet dedicadas a la subrogación y la donación de óvulos, e incluso se unió a un grupo de apoyo en 2023, un año después de casarse él, en octubre de 2022, en su búsqueda por ser papás.

La pareja llegó a publicar un anuncio en un sitio web de fertilidad solicitando un "ángel donante de óvulos". En Australia, los tratamientos de fertilidad son costosos y pueden alcanzar hasta los 15.000 dólares. Además, la pareja tenía un historial de problemas de salud mental y había realizado amenazas de autolesión en el pasado.

Cabe recordar que la madre de la mujer, Kathleen, falleció también por suicidio en circunstancias similares en septiembre de 1996, al caer de un carro en movimiento mientras su esposo manejaba, cerca de su casa en el suroeste de Sídney.

Amigos de la familia indicaron que Angela, quien tenía 18 años en ese momento, y sus hermanos menores, nunca se recuperaron completamente de la tragedia y de los años difíciles que la precedieron.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.