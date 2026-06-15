Revelan nuevo video del trágico choque de helicópteros en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

Un nuevo video mostró el momento exacto del trágico choque entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, accidente en el que perdieron la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, dos productores y los pilotos de las aeronaves.

Las impactantes imágenes captadas por una cámara de seguridad dejan ver cómo uno de los helicópteros aparentemente se desplaza a gran velocidad y se dirige directamente hacia la segunda aeronave. Segundos después se produce una violenta colisión en pleno aire.

La fuerza del impacto fue tal que uno de los helicópteros salió despedido mientras giraba sin control. En la misma grabación también se observa cómo una parte de una de las aeronaves cae en un ángulo cercano a los 90 grados, mientras ambas estructuras se precipitan hacia un estacionamiento.

Tras estrellarse contra el lugar, los helicópteros explotaron, provocando una enorme bola de fuego que alcanzó al menos 20 vehículos que se encontraban en exhibición para la venta.



🚨 Nova imagem mostra colisão entre helicópteros que deixou 6 mortos pic.twitter.com/x7nUPaLoJt — Metrópoles (@Metropoles) June 15, 2026

Testigos de la tragedia relataron los momentos de pánico que se vivieron tras el accidente. Thamires Santos, una vecina de 27 años que trabaja en un restaurante de comida rápida cercano al sitio del siniestro, aseguró que la explosión se sintió a varios metros de distancia.

“Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar”, contó la mujer en declaraciones recogidas por AFP.

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Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente para determinar qué provocó la colisión entre las dos aeronaves.