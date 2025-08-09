Revelan pista clave en caso de médica hallada sin vida tras descubrir el secreto de su esposo

Un nuevo hallazgo dio un giro al caso de Irene Gaw-Lai, una médica de 56 años y madre de dos gemelos que falleció el pasado 6 de enero de 2025 en circunstancias confusas.

La mujer fue hallada sin vida tras el incendio de su estudio en su vivienda. Según las investigaciones, vivía con sus dos hijas y su esposo en California.

Hace algunos meses el esposo de la mujer fue capturado por ser vinculado de forma directa con el crimen, sin embargo, luego de pagar una fianza de 2,25 millones de dólares, quedó en libertad.

Hace unos días se conoció un nuevo hallazgo que daría un giro a la investigación tras conocerse documentos revelados por Los Angeles Times, de la autopsia de Gaw-Lai, que darían cuenta de que su muerte no fue un accidente.

Según el informe médico, la mujer presentaba quemaduras en más del 60 % de su cuerpo, además de una fractura en su nariz y cuenca ocular, pérdida de un diente, golpes y cortes en distintas partes de su cuerpo.

En la escena los oficiales encontraron elementos manchados de sangre como un sartén y un bate de béisbol. Estas pruebas indicarían que la mujer fue agredida antes de morir en el incendio.

Es de recordar que durante la audiencia, los hijos de la mujer señalaron que “sospechan que su pareja tuvo alguna participación en el reciente fallecimiento de su madre”.

Según la investigación, el 6 de enero presuntamente el hombre desactivó manualmente las cámaras de su casa.

Según Los Ángeles Times, la pareja había tenido etapas difíciles antes de la muerte de la mujer. Se encontraban en una disputa legal por el proceso de divorcio y las millonarias propiedades que tenían.

En los documentos revelados se evidencia que la mujer solicitó meses atrás el fin del acuerdo prenupcial al notar que varias propiedades de la pareja se encontraban sólo a nombre de él.

Los hijos de la mujer afirmaron que habían encontrado evidencias de que el hombre tenía otra pareja, sin embargo, Irene accedió a continuar la relación con la condición de que asistiera a terapia e incluyera su nombre en las propiedades.