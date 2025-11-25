Revelan video clave en caso de niña que murió tras castigo en su colegio

Se conocieron las imágenes que registran el castigo físico que habría desencadenado la muerte de Kajal Gaur, una estudiante sometida a un ejercicio extremo como sanción por llegar tarde a clases.

La menor, según denunció su familia, fue obligada por una docente a realizar 100 abdominales mientras cargaba su mochila, una tarea que difícilmente completaría un atleta entrenado. Tras el esfuerzo forzado, la estudiante comenzó a experimentar dolores intensos en la espalda baja que empeoraron con el paso de las horas. Aunque inicialmente fue llevada a un hospital cercano, su condición se agravó y tuvo que ser remitida al Hospital JJ de Bombay, donde falleció.

De acuerdo con sus familiares, Kajal padecía asma y otras complicaciones respiratorias que pudieron haber incrementado el riesgo del castigo impuesto. Un informe forense preliminar señala que presentó una inflamación pulmonar severa que habría derivado en dificultades respiratorias críticas.

El caso ocurrió en Vasai, estado de Maharashtra, donde la Policía abrió una investigación y, en un primer momento, catalogó la muerte como accidental. Sin embargo, las imágenes divulgadas en redes sociales y los testimonios de compañeros y vecinos llevaron a intensificar las pesquisas por posible negligencia y abuso.



A 8-year-old girl died after being forced to do 100 sit-ups by her teacher as punishment for arriving late to school. Her family says she was made to do the sit-ups while wearing her schoolbag, which worsened her condition. She later fell sick, was hospitalized and passed away. A… pic.twitter.com/h8eX50sJAC — Kitten (@0nlyk1tt3n) November 21, 2025

Cinco días después del fallecimiento, ocurrido el 14 de noviembre, las autoridades detuvieron a la docente señalada, identificada como Mamta Yadav, quien se encontraba huyendo. La maestra fue capturada por agentes de Waliv y presentada el 20 de noviembre ante un tribunal de Vasai, que ordenó 14 días de prisión preventiva, mientras avanzan las diligencias en su contra por homicidio culposo no constitutivo de asesinato.

La familia de la menor sostiene que tanto la maestra como la institución educativa deben asumir responsabilidad por lo sucedido, al considerar que la sanción aplicada fue desproporcionada y puso en riesgo la vida de la estudiante. Los padres han solicitado que también se investigue a la administración del colegio por permitir prácticas disciplinarias que califican como peligrosas y abusivas.