Investigan muerte de niña de 13 años tras castigo en institución educativa

Las autoridades de Vasai, en el estado de Maharashtra (India), investigan la muerte de una estudiante de 13 años que falleció luego de recibir un castigo físico extremo en su institución educativa. La menor, identificada como Kajal Gaud, fue obligada por una docente a realizar 100 abdominales con su mochila al hombro como sanción por haber llegado tarde a clases, según denunció su familia.

Tras el ejercicio forzado, la adolescente comenzó a sufrir fuertes dolores en la zona lumbar, que se intensificaron con el paso de las horas. Fue llevada inicialmente a un hospital local, pero debido al deterioro de su estado de salud tuvo que ser remitida al Hospital JJ de Bombay. Allí murió mientras recibía atención médica. De acuerdo con su familia, la menor padecía asma y problemas respiratorios, condiciones que podrían haber agravado el impacto del castigo.

La Policía abrió una investigación preliminar y catalogó el caso como muerte accidental, aunque está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar posibles responsabilidades legales. Entretanto, los familiares acusan directamente a la docente y a la institución educativa de negligencia y abuso, al considerar que la sanción impuesta a la estudiante fue desproporcionada y peligrosa.

La escuela, que podría enfrentar sanciones, aún no emitió un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. El caso ha generado indignación en la comunidad y reavivado el debate sobre los castigos físicos en entornos educativos en la India.