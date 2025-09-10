Sale a la luz nuevo video del ataque a refugiada ucraniana en transporte público en Estados Unidos

Un terrible crimen conmocionó a la comunidad internacional el pasado 22 de agosto de 2025, cuando Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, perdió la vida tras ser apuñalada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.

Zarutska había llegado a Estados Unidos buscando paz y seguridad, huyendo del conflicto en su país, y se encontraba en Charlotte en busca de nuevos comienzos, dedicándose al arte y amando a los animales.

Joven de 23 años perdió la vida tras ataque de un hombre en transporte público: era refugiada Foto: redes sociales

El presunto responsable del ataque fue identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien apuñaló a Zarutska en el cuello con un cuchillo minutos después de que ambos ingresaran al mismo vagón.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el suceso, donde la joven fue atacada por la espalda y sin provocación aparente.

Sin embargo, hace unas hora se ha viralizado un nuevo video del momento exacto en que el sujeto realiza el ataque, desde otro ángulo.

Por su parte, las autoridades han confirmado que Brown tiene un largo historial delictivo, que incluye al menos 14 procesos previos y condenas por robo con arma peligrosa y allanamiento, por los cuales ya había cumplido penas de cárcel.

Tras el violento ataque, Brown fue capturado mientras intentaba huir del tren. Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, sin derecho a fianza.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este lunes el ataque y aprovechó para responsabilizar a los demócratas por la violencia en el país.

Trump afirmó, en su cuenta de la red social Truth, que la víctima, identificada como Iryna Zarutska, de 23 años, quien había llegado a Estados Unidos como refugiada, fue emboscada por un hombre con antecedentes penales y "problemas mentales".