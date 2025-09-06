La ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, fue escenario de un brutal crimen que ha generado conmoción e indignación a nivel internacional.

Los hechos se registraron en la noche del 22 de agosto de 2025, cuando Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, que había llegado a Estados Unidos huyendo del conflicto en su país, fue asesinada mientras se transportaba en el tren.

Zarutska era artista, amaba los animales y buscaba nuevos comienzos en Charlotte. Sin embargo, aquella tarde fue apuñalada de manera repentina por la espalda y sin provocación aparente. El suceso quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar.

El presunto responsable del ataque fue identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien apuñaló a Zarutska en el cuello con un cuchillo apenas minutos después de que ambos entraran al mismo vagón.

Iryna zarutska, 23, ukrainian refugee who fled to the US to escape the war in Ukraine, was fatally stabbed in Charlotte, North Carolina.



The suspect, decarlos brown Jr., 34, man with a history of criminal activity, was arrested and charged with first degree murder. pic.twitter.com/DZvXNGwQNG — orange 🍊 (@orange4u28) September 6, 2025

Las autoridades han confirmado que Brown tiene un largo historial delictivo, con al menos 14 procesos abiertos previos y condenas por robo con arma peligrosa y allanamiento, por las que cumplió penas en la cárcel.

En enero de este año, fue capturado por uso indebido del sistema de emergencias, momento en el que ya se había solicitado una evaluación de su salud mental. Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y se encuentra capturado sin derecho a fianza.

Tras el violento ataque, Brown fue capturado mientras intentaba huír del tren, siendo trasladado a un hospital por una herida en la mano.

Joven de 23 años perdió la vida tras ataque de un hombre en transporte público: era refugiada Foto: redes sociales

Por su parte, la alcaldesa Vi Lyles y la dirección del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) han anunciado medidas para reforzar la seguridad en el transporte público, como la contratación de personal adicional de vigilancia, la mejora de los sistemas de monitoreo por cámaras, y la implementación de un plan piloto para incrementar la presencia policial en horas de mayor tránsito.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia está realizando campañas para poder reunir fondos.