Salen a la luz nuevas fotos del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare en Nueva York

La policía de Nueva York reveló este jueves nuevas imágenes del sospechoso de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare , una de las aseguradoras médicas más grandes de Estados Unidos. El crimen, que ha conmocionado al país, ocurrió el miércoles a plena luz del día en el corazón de Manhattan, frente al icónico hotel New York Hilton Midtown.

El ejecutivo de 50 años se encontraba en la ciudad para participar en una conferencia de inversores en el distrito comercial de Midtown cuando un hombre armado y enmascarado se le acercó por detrás y disparó a quemarropa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ataque, mostrando al sospechoso huyendo a pie antes de subirse a lo que parece ser una bicicleta eléctrica alquilada y dirigirse hacia Central Park.

De acuerdo con la comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch, se trata de un "ataque premeditado, planificado y dirigido". Este jueves, las autoridades publicaron dos fotografías del presunto responsable, tomadas mientras este se encontraba alojado en un hostal cercano al lugar del crimen. En las imágenes, el sospechoso aparece con un abrigo y una capucha, pero sus rasgos faciales son parcialmente visibles, lo que podría ayudar a su identificación.

El mensaje oculto en las balas que mataron al CEO

Aunque la policía aún no ha confirmado el motivo del ataque, un informe publicado por el New York Times señala que en los casquillos de bala encontrados en la escena estaban grabadas las palabras "retrasar" y "denegar", términos asociados con las prácticas de rechazo de reclamos de las aseguradoras. Sin embargo, las autoridades no han validado oficialmente esta información.

El video del ataque muestra la frialdad con la que actuó el sospechoso, disparando varias veces contra su víctima y huyendo rápidamente. Este hecho ha generado indignación y temor en una ciudad acostumbrada a altos niveles de seguridad, especialmente en áreas céntricas como Midtown Manhattan.

Por ahora, la policía continúa la búsqueda activa del agresor y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda llevar a su captura. Mientras tanto, el asesinato de Brian Thompson deja un vacío significativo en la industria de seguros y plantea serias interrogantes sobre las posibles razones detrás de este brutal ataque.