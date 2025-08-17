Salen a la luz nuevos detalles de suegro señalado de atacar a su nuera en Estados Unidos

Un impresionante caso ha llamado la atención de miles de personas en el mundo, donde un empresario británico fue señalado por el delito de intento de homicidio en Florida.

El sujeto señalado es Mark Gibbon, de 62 años, quien presuntamente intentó ahogar a su nuera, Jasmine Wyld, de 33 años, en la piscina de una casa cerca de Disney World. La escena fue presenciada por la nieta de nueve años de Gibbon, quien logró intervenir para salvar a su madre.

Los hechos se registraron el pasado el 3 de agosto y han dado giros inesperados, especialmente en lo que tiene que ver con el testamento de Mark.

Según el informe de la oficina del sheriff del condado de Polk, Jasmine Wyld declaró que no podía respirar y temía ahogarse, viéndose obligada a luchar para liberarse. Gibbon, quien admitió haber estado bebiendo y empujar a Wyld bajo el agua, negó tener la intención de ahogarla.

Suegro intentó quitarle la vida a su nuera Foto: redes sociales

Pese a los ruegos de Wyld en una audiencia judicial para su liberación, el juez le negó la fianza, señalando inconsistencias entre su testimonio actual y el inicial a la policía. Por ahora, Mark permanece en la cárcel, donde deberá enfrentarse a un juez el próximo 9 de septiembre.

Una impactante revelación semanas atrás dio giro en el caso luego de que el medio Daily Mail revelara que Mark Gibbon y Jasmine Wyld, la víctima, mantenían una relación sentimental en secreto durante los últimos dos años.

Los sujetos habrían comenzado su relación tras la separación de ella y el hijo de Gibbon, Alex, en 2021. Fuentes cercanas a la familia confirmaron a Daily Mail que vivían prácticamente juntos en la casa y habían realizado varios viajes ,incluso mostrándose como pareja en redes sociales.

Según información de Daily Mail, esta "extraña relación" ha destrozado a la familia. Todo estalló hace aproximadamente cuatro años, cuando Alex, el exmarido de Jasmine, presuntamente la encontró en la cama de su propio padre.

Esto provocó una fuerte confrontación entre padre e hijo, que incluso requirió la intervención de las autoridades. El conflicto escaló aún más en 2023, cuando Alex fue sentenciado a dos años de prisión por atropellar a su padre, después de que Gibbon se interpusiera en su camino durante una discusión.