Suegro intentó quitarle la vida a su nuera y el motivo fue aterrador para la familia

Un empresario estadounidense fue arrestado tras intentar ahogar a su nuera en plena discusión familiar, en un episodio que dejó en shock a su entorno más cercano y que ha generado conmoción en redes sociales.

Los hechos ocurrieron cerca del complejo turístico de Disney World, en Orlando, Florida, donde Mark Gibbon, un empresario de 62 años, se encontraba de vacaciones con su familia. Durante una acalorada discusión, intentó ahogar a su nuera, Jasmine Wyld, de 33 años, en la piscina del complejo donde se alojaban. La víctima fue rescatada por su hija de apenas 9 años, quien presenció el violento ataque.

Según el reporte de las autoridades locales, la situación se desató cuando Gibbon y Wyld comenzaron a discutir sobre el testamento del empresario. Lo que parecía una charla privada escaló rápidamente a la violencia física. En medio del altercado, Gibbon sujetó por la fuerza a Jasmine y la llevó hasta la piscina, donde intentó sumergir su cabeza en repetidas ocasiones.

Fue la rápida intervención de la niña, nieta del agresor e hija de la víctima, lo que evitó una tragedia mayor. La menor se lanzó sobre su abuelo y logró que soltara a su madre, quien logró ponerse a salvo.

Jasmine Wyld Foto: Oficina del Sheriff de Polk County

La sorpresa para la familia no terminó ahí. Durante la investigación del caso, se reveló un hecho que hasta ese momento permanecía en secreto: Jasmine Wyld y Mark Gibbon mantenían una relación amorosa desde hace años.

Jasmine había sido esposa de Alex Gibbon, hijo del empresario, con quien tuvo dos hijos. Tras su separación, y en medio de conflictos familiares marcados por episodios de violencia, incluido un intento de Alex por atropellar a su padre, lo que lo llevó a la cárcel, Jasmine y Mark iniciaron un romance que mantuvieron oculto incluso durante sus viajes juntos por el mundo, como un reciente viaje a Budapest, Hungría.

“Siempre hubo sospechas, pero nunca lo admitieron. Lo confirmaron todo después del intento de asesinato”, relató una fuente cercana a la familia citada por el Daily Mail.

Según esta misma fuente, el detonante del ataque habría sido un tema relacionado con la herencia: Jasmine no estaba incluida en el testamento de Mark, pese a los años de relación. Esta exclusión habría generado tensiones durante las vacaciones familiares, lo que desencadenó la violenta reacción del empresario.

Mark Gibbon es el dueño de MRG Lighting, una exitosa empresa de iluminación que ha trabajado para producciones de cine y televisión. Su patrimonio, que incluye una casa valorada en cerca de un millón de dólares, ha sido motivo de fricción en el entorno familiar.

Actualmente, Gibbon permanece detenido y enfrenta cargos por intento de homicidio. La familia, dividida por secretos, violencia y traiciones, ahora debe afrontar las consecuencias legales y emocionales de este oscuro episodio.

