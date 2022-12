Santos, en lista de invitados especiales del senador John MacCain a su funeral

Este sábado, a las 11:00 de la mañana en la catedral de Washington, se le rendirá el último y más importante tributo al senador John McCain.

Los únicos que asistirán son las personas que en vida McCain quiso invitar, uno de ellos es el expresidente Juan Manuel Santos, con quien MacCain tuvo una relación cercana, primero como ministro de Defensa y luego como presidente a pesar de los reparos al proceso de paz.

Conocimos que el expresidente Santos, quien se encuentra en la Florida confirmó su asistencia al funeral.

En su mensaje de condolencia Santos dice que MacCain fue un gran amigo de él y de Colombia y que inclusive le contó sobre la operación Jaque antes de que sucediera.

Fuera de la invitación formal a las misiones diplomáticas en Washington, hasta ahora no se conoce de otros personajes colombianos diferentes al expresidente Santos que vayan a asistir al funeral.

La lista de invitados de McCain ha sido muy particular. Los discursos del funeral estarán a cargo de los dos presidentes que lo vencieron en campaña: George Bush, en las elecciones primarias y luego Obama en 2008. En el homenaje de hoy en Arizona el discurso lo hará el exvicepresidente Joe Biden, demócrata y rival político de McCain, pero amigos durante 40 años. No fue sorpresivo que McCain no invitará a Trump, pero ha llamado la atención que dejara por fuera de la lista a Sarah Palin, quien fue su fórmula vicepresidencial cuando enfrentó a Obama. Pero ese era el talante de MCcain, firme en sus posiciones políticas contra los demócratas, pero a nivel personal, muchos de sus contradictores terminaron convirtiéndose en sus amigos.

