Hay más de 25.000 vacantes de empleo en Colombia: así puede aplicar con o sin experiencia

Una hoja de vida sin experiencia puede sentirse como una puerta cerrada. Muchos jóvenes recién graduados, madres que regresan al mercado laboral o personas que buscan su primer empleo formal enfrentan el mismo dilema ¿por dónde empezar si nadie les ha dado una oportunidad?

Esa incertidumbre, que se repite en miles de hogares colombianos, hoy encuentra una alternativa concreta.



Hay más de 25.000 vacantes de empleo en Colombia

Más de 25.000 vacantes están disponibles en todo el país a través de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una plataforma que conecta a empresas con talento humano, sin importar si cuentan o no con experiencia previa.

La convocatoria busca impulsar el empleo en Colombia y está dirigida a perfiles diversos: desde auxiliares y operarios hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

Las oportunidades están distribuidas en todos los departamentos y abarcan sectores como:



Finanzas

Administración

Salud

Operación de equipos

Transporte

Otras áreas estratégicas para la economía nacional

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo?

El proceso de inscripción, acompañamiento y postulación no tiene ningún costo y se hace directamente en el portal oficial, sin intermediarios. Además, quienes requieran orientación pueden acudir a cualquiera de las más de 100 oficinas disponibles en el territorio nacional.



Entre los perfiles más solicitados se encuentran auxiliares administrativos en Huila, mercaderistas e impulsadores en Cundinamarca e ingenieros electricistas en Valle del Cauca. También hay oportunidades para personas sin experiencia, técnicos, tecnólogos, profesionales, auxiliares y operarios en diferentes sectores productivos.

Para postularse, los interesados deben:



Ingresar a ape.sena.edu.co.

Dirigirse a la sección “Personas” y escribir en el buscador el perfil de interés. También pueden usar filtros por departamento, municipio, cargo, experiencia, salario o tipo de contrato.

Seleccionar la oferta deseada.

Revisar los detalles y hacer clic en “Postularme”.

Completar la información de usuario y contraseña para finalizar el proceso.

La plataforma también ofrece videos y contenidos de orientación ocupacional que ayudan a fortalecer el perfil profesional y prepararse mejor para entrevistas y procesos de selección.

“Los invitamos a que se inscriban en ape.sena.edu.co, en donde pueden ingresar a la sección de Personas y colocar la ocupación de su interés. Allí, el aplicativo los guía para que registren su hoja de vida con todas las competencias, conocimientos, habilidades y saberes que tengan, y así postularse a las diferentes vacantes”, afirmó Elsa Aurora Bohórquez, directora de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA.