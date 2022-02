Se mandó a hacer unas ‘mechas’ en el cabello, pero terminó llorando: “la solución, que usara peluca”

A través de Instagram una mujer denunció a un reconocido salón de belleza de México que, según escribió, le “trozó” el cabello tras un mal procedimiento en el que solo quería unas ‘mechas’, que son unos rayitos con tintura, para hacerlo, primero se decolora el pelo y luego se le da el tono deseado. Sin embargo, terminó llorando al ver el resultado.

La mujer, que publicó una serie de videos de manera anónima, contó que el Studio S Salón afectó su “integridad” y “seguridad como mujer”. La joven grabó algunos momentos del procedimiento, donde se ve cómo, al mismo tiempo que le lavan la cabeza, partes de cabello caen con el chorro de agua. Lo mismo le pasó cuando se encerró en uno de los baños.

Publicidad

“Me acaban de arruinar mi cabello y no me dan ninguna solución. Me quedó chiquito (corto), lo agarró, se me cae y lo único que me dicen es que me van a traer una peluca”, relató la mujer mientras lloraba y grababa con su celular el lavamanos, que quedó lleno de mechones de pelo.

“Mi cabello era prácticamente virgen. Pedí unas mechas y cuál fue la sorpresa, que me lo trozaron, se me cae a pedazos. La solución al problema es que me daban una peluca ¿Creen que una peluca puede solucionar este problema?, que me puede afectar hasta psicológicamente. Soy profesional y trabajo en una oficina atendiendo al público, qué imagen voy a dar a partir de este momento”, añadió en la denuncia hecha por la página Mom To Mom Puebla.

Publicidad

La joven dijo que, supuestamente, esta peluquería “no tiene personal capacitado y productos de calidad”.

Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero