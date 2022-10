Seguridad fronteriza, muro y TLCAN formarán parte del discurso de Trump

El primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso del presidente estadounidense, Donald Trump, incluirá menciones a sus planes para la seguridad fronteriza, que pasan por la construcción de un muro en la frontera con México, y también a su voluntad de renegociar el tratado comercial TLCAN.



Así lo adelantó una funcionaria de la Casa Blanca en un encuentro con un grupo de periodistas, entre ellos Efe, pocas horas antes del discurso de Trump.



"Es correcto asumir que la seguridad fronteriza y sus esfuerzos para desarrollar sus promesas de campaña estarán incluidos en su discurso", dijo la funcionaria, que pidió el anonimato.



Preguntada por si también estarán incluidas la voluntad de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) con México y Canadá, y su voluntad de restringir la entrada al país de refugiados e inmigrantes de ciertos países, la funcionaria respondió que, "sin duda, se referirá a esos asuntos".



Otra fuente de la Casa Blanca, que también habló bajo condición de anonimato, explicó que Trump destacará su voluntad de "aplicar las leyes sobre inmigración" y "hablará sobre cómo va a funcionar" esa implementación de la legislación a manos de las agencias de seguridad nacional del país.



Trump ha elegido como invitados especiales para el discurso a tres personas cuyos familiares fueron asesinados a manos de inmigrantes indocumentados, algo con lo que busca reforzar el apoyo del Congreso a sus políticas de mano dura a la inmigración ilegal y sus planes para acelerar las deportaciones.



Esos invitados son Jamiel Shaw -padre de un joven asesinado en 2008 por un inmigrante indocumentado y orador habitual durante la campaña de Trump para defender su duras políticas migratorias- y Jessica Davis y Susan Oliver, viudas, respectivamente, del detective Michael Davis y del sheriff adjunto Danny Oliver, de California.



Las citadas fuentes de la Casa Blanca adelantaron, además, que la voluntad de Trump de derogar y reemplazar la reforma sanitaria firmada por Barack Obama en 2010, y conocida como "Obamacare", será "uno de los principales temas del discurso".



El presidente dejará claro, no obstante, "que los estadounidenses que ya tengan enfermedades deben estar cubiertos" cuando quieran contratar un seguro médico bajo la ley sanitaria que reemplace a la de Obama, apuntó una de las funcionarias.



Al contrario que, en su discurso de investidura de Trump, que recibió algunas críticas por la imagen oscura que transmitió sobre el país, el presidente quiere expresar en esta ocasión un mensaje "optimista", una "visión que aliente a los estadounidenses a soñar en grande", y se dirigirá en particular a las aspiraciones de la clase media, según las fuentes.



Se espera que Trump haga alguna referencia al apoyo de Estados Unidos a la OTAN y a su voluntad de que los países europeos aporten más fondos a la alianza transatlántica, de acuerdo con las fuentes, que no precisaron qué otros temas de política exterior podrían tratarse en el discurso.