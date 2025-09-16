Señalan a hombre de atropellar intencionalmente y acabar con la vida de joven de 16 años

La madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025, un terrible hecho en Queens, Estados Unidos, conmocionó a la comunidad.

Jhoanny Álvarez, de 16 años, caminaba junto a su madre, padrastro y novio cerca de un restaurante cuando se encontraron con Edwin Cruz Gómez, de 38 años, y otros hombres. La situación dio un giro oscuro cuando Gómez y sus acompañantes presuntamente ofrecieron dinero a Jhoanny y a su madre a cambio de actos sexuales, lo que desató una discusión verbal.

Este altercado escaló a una confrontación física, que requirió la intervención de transeúntes para separar a los involucrados.

Tras la disputa, Jhoanny y su familia intentaron alejarse, cruzando una avenida. Sin embargo, según la Fiscalía, Cruz Gómez se montó en su camioneta Chevrolet Suburban de tres toneladas, giró a la derecha y se subió a la acera, dirigiéndose directamente hacia la familia.

Jhoanny Álvarez fue impactada y quedó inmovilizada contra un poste, falleciendo en el lugar de los hechos. Su madre sufrió lesiones en las piernas, mientras que el padrastro también resultó herido, y su novio logró esquivar el impacto.

Videos de cámaras de seguridad del lugar captaron a la camioneta del hombre atropellando al grupo y posteriormente retrocediendo, chocando contra un vehículo estacionado antes de que el conductor huyera a pie.

Pocos minutos después del trágico suceso, Edwin Cruz Gómez se acercó a agentes de policía del Departamento de Policía de Nueva York a pocas cuadras del lugar, argumentando haber sido agredido y los llevó a la escena del accidente.

Las investigaciones revelaron que Gómez presentaba un nivel de alcohol en la sangre de 0.137 %, casi el doble del límite legal de 0.08 % en Nueva York, y además no tenía licencia de conducir válida.

La familia pide justicia y espera que el señalado tenga una pena ejemplar y los videos puedan ser usados como material probatorio.