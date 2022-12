Si nos toca sesionar desde la clandestinidad, lo haremos: diputada venezolana

La diputada de la Mesa de la Unidad Democrática, Denis Fernández, habló en Mundo BLU y se refirió a la actual situación del país.



“Desconocemos cualquier decisión que tome la Asamblea electa el pasado domingo para complacer al régimen de Nicolás Maduro. No podemos avalar ninguna de las posiciones que allí se tomen”, dijo la diputada, agregando que la tarea de la MUD será sembrar nuevamente la esperanza.



Fernández fue enfática en que la MUD seguirá dando la pelea, permanecerán en el palacio legislativo, por lo cual anunció que no van a atender ninguna disolución del parlamento, porque esa asamblea no está legitimada por el pueblo.



Le puede interesar: Hay un ambiente regional más hostil frente a la situación de Venezuela: analista.



Sobre la destitución de la fiscal Luisa Ortega, la diputada dijo que fue una decisión “inconstitucional e ilegítima”.



Con referencia a los levantamientos militares anunciados en las últimas horas, afirmó que la oposición “no avala ninguna salida que no sea democrática o electoral”.



Finalmente, recordó este lunes, como es habitual, habrá una reunión consultiva en la que se producirán decisiones y pronunciamientos en torno a todo lo que pasa en Venezuela.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.