Starbucks cerrará varias tiendas la próxima semana y despedirá hasta 900 empleados

La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks informó este jueves que cerrará unas 400 tiendas en Norteamérica y despedirá a unos 900 empleados como parte de un plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares.

El director ejecutivo, Brian Niccol, señaló que las tiendas que cerrarán son aquellas “incapaces de crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero”, según una carta a empleados recogida por CNBC.

Starbucks operaba 18.734 locales en Norteamérica a finales de junio y finalizará septiembre con 18.300, es decir, que cerrará más de 400 en este mercado, de acuerdo con Niccol.

Los cierres se producirán la próxima semana, y Starbucks vaticinó que volverá a crecer y remodelará más de 1.000 locales con sillas más cómodas, más enchufes y colores más cálidos, entre otras cosas.



Starbucks Foto: AFP

De acuerdo con la cadena, el 90% del costo de reestructuración se invertirá en Norteamérica, donde busca revertir una caída de las ventas en su mercado más grande.

Como parte del plan, Starbucks anunció 900 despidos no relacionados con la venta minorista, que se suman a los 1.100 anunciados el pasado febrero, en el mayor despido de su historia, debido a una caída en ventas tras la aparición de nuevos competidores.

“Sé que estas decisiones afectan a nuestros socios y sus familias, y no las tomamos a la ligera. Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente que profundice su impacto en el mundo y genere más oportunidades para nuestros socios, proveedores y las comunidades a las que servimos”, indicó además Niccol en su carta a los trabajadores.

Niccol se unió a Starbucks hace cerca de un año con miras a revitalizar la cadena de café, pero, los resultados financieros no se han materializado, con las acciones cayendo un 12 % y sin mejoras en las ventas.