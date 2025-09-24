Revelan cuáles son los 5 cursos más estudiados en Colombia para conseguir trabajo

En Colombia, las personas se involucran cada vez más con la tecnología y todas sus ramas. Es muy importante porque las herramientas tecnológicas están presentes en la vida cotidiana, en el hogar, el trabajo, estudio y muchos otros ámbitos del día a día.

Por eso, es fundamental aprender y tener conocimientos sobre el alcance que esto tiene y las oportunidades que podría abrir en el mundo laboral. Las personas que aprendan sobre el mundo digital, incluso, podrían tener un plus especial al momento de aplicar a algún empleo que requiera de estas habilidades.

Al respecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó un listado de los cursos de tecnología más estudiados por los colombianos actualmente. Según detalló la entidad, son los que tienen mayor demanda.

“Desde el análisis de datos hasta la ciberseguridad, los colombianos están optando por habilidades que garantizan una ventaja competitiva en el mercado laboral”, precisó el ministerio.



Uso de tecnología Foto: Imagen FX, referencia

Top cinco de los cursos de tecnología más estudiados en el país

Análisis de datos con Microsoft Power BI Ruta 5: inteligencia artificial y ciencia de datos Curso de Excel avanzado Diseño de bases de datos Ruta 1: introducción a la ciberseguridad

Este ranking, actualizado con fecha del 23 de septiembre, se conoce en medio de la convocatoria que lanzó MinTIC para aquellos interesados en estudiar programación, inteligencia artificial y más.

Son cursos gratuitos para mayores de 14 años que tengan acceso a internet y que “deseen reconvertir su perfil profesional”.

Un dato importante es que para participar no se necesita experiencia previa; son parte de una iniciativa del Ministerio TIC que busca ofrecer rutas de formación en áreas “altamente demandadas por el mercado laboral”.



Cursos gratis para estudiar con MinTIC

Estos cursos son en colaboración con empresas como Google, Microsoft, Huawei, Oracle, IBM, Cisco, ESRI, Ericsson, Fortinet, Intelligent Training, Books & Books y otros más.

Se realizarán a través de AvanzaTEC y los colombianos podrán elegir el curso que quieran. Son varios y de todo tipo, entre los que están:



Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Programación

Computación en la nube

Analítica de datos

Geotecnología y más.

Fecha de inscripción para cursos de MinTIC: último plazo

El MinTIC amplió la fecha de inscripción hasta el próximo martes, 30 de septiembre. Este es el link para realizar todo el proceso: www.avanzatec.gov.co.

“Los cursos están diseñados con la más alta calidad pedagógica, desarrollados y certificados en conjunto con los mejores referentes tecnológicos a nivel mundial, lo que garantiza una formación alineada con las demandas actuales y futuras”, explicó la entidad.