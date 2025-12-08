En vivo
Suben a 13 los reos muertos en la cárcel donde otro motín ya dejó 31 asesinados en Ecuador

Suben a 13 los reos muertos en la cárcel donde otro motín ya dejó 31 asesinados en Ecuador

Ocho días antes, doce personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó entonces el SNAI.

