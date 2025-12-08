Suben a 13 los reos muertos en la cárcel donde otro motín ya dejó 31 asesinados en Ecuador

El número de reos fallecidos ascendió a trece en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Machala, donde el mes pasado fueron asesinados otros 31 reclusos, en enfrentamientos entre bandas rivales, informó este lunes el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones.

"Al momento se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte", señaló el SNAI, al indicar que el domingo se registró la detonación de un artefacto en los exteriores de la cárcel de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Precisamente, la prensa local indicó el domingo que el motín en el que fueron asesinados los 13 reos se habría producido luego de que, alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT), estallara un artefacto explosivo, presuntamente un dron, en las cercanías del recinto penitenciario, lo que habría sido utilizado para distraer a los agentes de control mientras en el interior del penal se daba el motín.

Reos ahorcados

El pasado 9 de noviembre, 27 presos murieron tras ser ahorcados en la cárcel de Machala, luego de que horas antes fueran asesinados otros cuatro y 33 resultaran heridos, así como un agente policial, durante un enfrentamiento entre bandas rivales.



Ocho días antes, doce personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó entonces el SNAI.

Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca, y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país.

En el caso de los presos de la Penitenciaría, el SNAI señaló que fueron "muertes naturales". Los reos habrían fallecido por tuberculosis, una enfermedad que habría terminado con la vida de otros doce presos este mes.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.