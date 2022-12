Supuesto plan de fuga de Ledezma es un invento: Mitzy Capriles

Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien al parecer volvió a ser enviado a la prisión militar de Ramo Verde, pasó por los micrófonos de BLU Radio para advertir que han sido horas muy dolorosas.



“Se dice que Ledezma está en la cárcel de Ramo Verde, pero no tenemos pruebas de ello, por tanto para nosotros Ledezma está secuestrado.

Estamos exigiendo al Gobierno dictatorial de Maduro que permita a Ledezma una visita de médico forense que atestigüe sobre su estado de salud”, afirmó Capriles.



Mitzy, quien se encuentra en España, aseguró que Venezuela está en ‘SOS’ hasta que no se sepa algo del paradero de su esposo y Leopoldo López.



Además, desmintió los “supuestos rumores” del Gobierno que afirman que los detenidos tenían la intención de fugarse.



Le puede interesar: Leopoldo fue usado como un secuestrado para negociar de forma oscura: Capriles.



“De la misma cajita de donde el dictador Maduro sacó el invento que Ledezma y Julio Borges tenían un avión Tucano, con el que iban a artillar 12 puntos del país, inventó que se iban a fugar. Es algo que raya con la ridiculez”, dijo.



Mitzy concluyó reiterando que desconoce la Constituyente e hizo un llamado a la comunidad internacional para que se sume al apoyo de los venezolanos.



“Venezuela está sangrando, no hay democracia sino una feroz dictadura, necesitamos que la comunidad internacional nos siga tendiendo la mano”, finalizó.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad