Taekwondista agredió a su novio en medio de una pelea: “No serás de nadie”

Un violento episodio conmocionó a la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, en Argentina , donde una mujer taekwondista agredió brutalmente a su pareja durante una discusión motivada por los celos.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Virgen del Carballo, alrededor de las 2:30 de la tarde. De acuerdo con el testimonio de la víctima, un hombre de 44 años empleado de comercio, su pareja, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años, llegó a su domicilio con el pretexto de devolverle un buzo. Sin embargo, una vez dentro de la casa, la mujer cerró la puerta con llave y comenzó a insultarlo.

taekwondo Foto: unplash

La situación escaló rápidamente. Según el relato aportado a la Policía, la agresora lo atacó con trompadas, patadas y rodillazos en distintas partes del cuerpo. El hombre intentó defenderse sujetándole las manos, pero no logró contenerla. Producto de la violencia, terminó con heridas en el rostro y varios de sus muebles resultaron destruidos.

Durante la agresión, la mujer profirió amenazas de muerte: "Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Si no te voy a matar y después me mato yo", habría repetido insistentemente, de acuerdo con la información publicada por el portal Nuevo Diario Web.

El hombre declaró que los episodios de celos y violencia venían ocurriendo desde hace tiempo, pero este año se intensificaron tanto en frecuencia como en gravedad. La Policía ya intervino en el caso y avanza en las investigaciones para determinar las medidas judiciales correspondientes.